Axios: Трамп відправив кораблі до Венесуели, може готувати повалення режиму Мадуро

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Сполучені Штати під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим диктатора Ніколаса Мадуро. Про це повідомило медіа Axios із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

США вже направили до узбережжя Венесуели сім кораблів із 4500 військовими. Серед кораблів – три есмінці, які несуть керовані ракети. Також до берегів Венесуели перекинули щонайменше один підводний човен.

У матеріалі йдеться, що навіть найближчі радники президента США Дональда Трампа не впевнені в тому, що кораблі з солдатами були перекинуті до Венесуели в межах операції з боротьби з наркоторгівлею. Вони допускають операцію з повалення влади в Каракасі.

Офіційно кораблі перебувають біля Венесуели для боротьби з незаконним обігом наркотиків. Проте речниця Білого дому Керолайн Лівітт у четвер натякнула на двозначність місії, зазначивши, що США вважають Мадуро "втікачем-головою наркокартелю", а не законним президентом Венесуели.

"Це на 105% стосується наркотероризму, але якщо Мадуро більше не буде при владі, ніхто не плакатиме", – сказав один посадовець Білого дому, знайомий з політичними дискусіями.

Ще один чиновник адміністрації припустив, що США можуть провести операцію, схожу на ту, що відбулася 1989 року, коли було захоплено президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого також звинувачували в наркоторгівлі.

"Залишити Мадуро при владі у Венесуелі – це як призначити Джеффрі Епштейна завідувати дитячим садком", – прокоментував ще один радник Трампа.

Хоча посадовці адміністрації відмовилися виключати вторгнення, майже всі приватно вважають його малоймовірним. Однак розгортання включає 2200 морських піхотинців, підрозділу військових, який працює на березі океану. Це навряд чи типово для боротьби з наркотиками, зазначили журналісти.