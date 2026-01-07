Пошкодження кабелю у Фінській затоці. Судно везло санкційний товар у РФ. Частину екіпажу затримано

Судно Fitburg (Фото: vesselfinder)

Судно Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні підводного кабелю між Фінляндією та Естонією 31 грудня у Фінській затоці, везло санкційний товар до Росії. Судно затримало Національне бюро розслідувань Фінляндії, а частину екіпажу – заарештувало, передає Yle.

Митниця заявила, що завершила перевірки на судні. Сталь, яку воно планувало доставити в Росію, підпадає під міжнародні санкції, її конфіскували. А Агентство транспорту і зв'язку провело технічну інспекцію Fitburg – виявили десяток недоліків.

Водночас суд Гельсінкі розпорядився заарештувати громадянина Азербайджану, одного з 14 членів екіпажу судна, передає RMF 24. Решта членів екіпажу – громадяни Росії, Казахстану та Грузії. Трьом із них, включно з росіянином, заборонено залишати Фінляндію на час проведення розслідування.

Судно Fitburg направили в порт недалеко від Гельсінкі, де воно залишається в розпорядженні слідчих.