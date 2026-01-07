Пошкодження кабелю у Фінській затоці. Судно везло санкційний товар у РФ. Частину екіпажу затримано
Судно Fitburg, яке підозрюють у пошкодженні підводного кабелю між Фінляндією та Естонією 31 грудня у Фінській затоці, везло санкційний товар до Росії. Судно затримало Національне бюро розслідувань Фінляндії, а частину екіпажу – заарештувало, передає Yle.
Митниця заявила, що завершила перевірки на судні. Сталь, яку воно планувало доставити в Росію, підпадає під міжнародні санкції, її конфіскували. А Агентство транспорту і зв'язку провело технічну інспекцію Fitburg – виявили десяток недоліків.
Водночас суд Гельсінкі розпорядився заарештувати громадянина Азербайджану, одного з 14 членів екіпажу судна, передає RMF 24. Решта членів екіпажу – громадяни Росії, Казахстану та Грузії. Трьом із них, включно з росіянином, заборонено залишати Фінляндію на час проведення розслідування.
Судно Fitburg направили в порт недалеко від Гельсінкі, де воно залишається в розпорядженні слідчих.
- 31 грудня 2025 року стало відомо, що у Фінській затоці знову був пошкоджений телекомунікаційний кабель між Фінляндією та Естонією. Поліція затримала судно того самого дня.
- 2 січня 2026 року екіпаж допитала фінська поліція.
- Схожі інциденти вже траплялися неодноразово у 2024 році та у 2025 році.
