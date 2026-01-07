Повреждение кабеля в Финском заливе. Судно везло санкционный товар в РФ. Часть экипажа задержана

Судно Fitburg (Фото: vesselfinder)

Судно Fitburg, которое подозревают в повреждении подводного кабеля между Финляндией и Эстонией 31 декабря в Финском заливе, везло санкционный товар в Россию. Судно задержало Национальное бюро расследований Финляндии, а часть экипажа – арестовало, передает Yle.

Таможня заявила, что завершила проверки на судне. Сталь, которую оно планировало доставить в Россию, подпадает под международные санкции, ее конфисковали. А Агентство транспорта и связи провело техническую инспекцию Fitburg – вывили десяток недостатков.

В то же время суд Хельсинки распорядился арестовать гражданина Азербайджана, одного из 14 членов экипажа судна, передает RMF 24. Остальные члены экипажа – граждане России, Казахстана и Грузии. Троим из них, включая россиянина, запрещено покидать Финляндию на время проведения расследования.

Судно Fitburg направили в порт недалеко от Хельсинки, где оно остается в распоряжении следователей.