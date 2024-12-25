Между Финляндией и Эстонией прекращено электроснабжение. Не исключают вандализм
Между Финляндией и Эстонией 25 декабря отключился подводный кабель электроснабжения. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Не исключается вандализм.
"Во второй половине дня линия электроснабжения Estlink2 между Финляндией и Эстонией отключилась. Даже в Рождество власти не спят и расследуют это дело. Прерывание магистрального соединения не влияет на электроснабжение финнов", – написал он.
Начальник диспетчерской службы Fingrid Арто Пахкин заявил, что нельзя исключать вандализм, передает Yle.
"Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна", – сказал он.
В компании Fingrid, которая управляет финскими электросетями, сообщили о снижении доступной мощности до 358 МВт с установленной мощности 1016 МВт около 12:26. Начато расследование.
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