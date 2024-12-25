Між Фінляндією та Естонією порушено електропостачання. Не виключають вандалізм
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Фото: x.com/PetteriOrpo)

Між Фінляндією та Естонією 25 грудня відключився підводний кабель електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Не виключається вандалізм.

"У другій половині дня лінія електропостачання Estlink2 між Фінляндією та Естонією відключилася. Навіть у Різдво влада не спить і розслідує цю справу. Переривання магістрального з'єднання не впливає на електропостачання фінів", – написав він.

Між Фінляндією та Естонією порушено електропостачання. Не виключають вандалізм

Начальник диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін заявив, що не можна унеможливлювати вандалізм, передає Yle.

"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію загалом і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", – сказав він.

У компанії Fingrid, яка керує фінськими електромережами, повідомили про зниження доступної потужності до 358 МВт із встановленою потужністю 1016 МВт близько 12:26. Розпочато розслідування.

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