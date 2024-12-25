Між Фінляндією та Естонією порушено електропостачання. Не виключають вандалізм
Між Фінляндією та Естонією 25 грудня відключився підводний кабель електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Не виключається вандалізм.
"У другій половині дня лінія електропостачання Estlink2 між Фінляндією та Естонією відключилася. Навіть у Різдво влада не спить і розслідує цю справу. Переривання магістрального з'єднання не впливає на електропостачання фінів", – написав він.
Начальник диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін заявив, що не можна унеможливлювати вандалізм, передає Yle.
"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію загалом і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", – сказав він.
У компанії Fingrid, яка керує фінськими електромережами, повідомили про зниження доступної потужності до 358 МВт із встановленою потужністю 1016 МВт близько 12:26. Розпочато розслідування.
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