Між Фінляндією та Естонією порушено електропостачання. Не виключають вандалізм

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Фото: x.com/PetteriOrpo)

Між Фінляндією та Естонією 25 грудня відключився підводний кабель електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Не виключається вандалізм.

"У другій половині дня лінія електропостачання Estlink2 між Фінляндією та Естонією відключилася. Навіть у Різдво влада не спить і розслідує цю справу. Переривання магістрального з'єднання не впливає на електропостачання фінів", – написав він.

Начальник диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін заявив, що не можна унеможливлювати вандалізм, передає Yle.

"Можливість вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію загалом і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", – сказав він.

У компанії Fingrid, яка керує фінськими електромережами, повідомили про зниження доступної потужності до 358 МВт із встановленою потужністю 1016 МВт близько 12:26. Розпочато розслідування.