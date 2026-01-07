У Трампа заявили, что экипаж теневого танкера под флагом РФ тоже подпадает под преследование
Кэролайн Ливитт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Члены экипажа захваченного США подсанкционного танкера Bella1 (Marinera), шедшего под флагом России, также подпадают под судебное преследование. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции.

"Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности в сотрудничестве с Министерством войны объявили сегодня утром о захвате судна за нарушение санкций США. [...] Эта администрация намерена полностью применять санкционную политику Соединенных Штатов", – отметила чиновница.

Она рассказала, что судно было арестовано на основании ордера федерального суда США, добавив, что корабль принадлежал к теневому флоту Венесуэлы, и транспортировал подсанкционную нефть. По словам Ливитт, США под руководством Дональда Трампа "не собираются терпеть этого".

Чиновница отметила, что экипаж корабля также "подпадает под [судебное] преследование за любое соответствующее нарушение" американского законодательства – и при необходимости членов команды доставят в США.

  • 7 января армия США захватила танкер Bella 1 под российским флагом. Рядом были военные суда Кремля, в том числе подводная лодка. Также американцы взяли под контроль и другой теневой танкер – Sophia.
  • Глава Минобороны Британии заявил, что королевство помогло США в операции по захвату Bella 1.
