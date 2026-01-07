У Трампа заявили, что экипаж теневого танкера под флагом РФ тоже подпадает под преследование
Члены экипажа захваченного США подсанкционного танкера Bella1 (Marinera), шедшего под флагом России, также подпадают под судебное преследование. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции.
"Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности в сотрудничестве с Министерством войны объявили сегодня утром о захвате судна за нарушение санкций США. [...] Эта администрация намерена полностью применять санкционную политику Соединенных Штатов", – отметила чиновница.
Она рассказала, что судно было арестовано на основании ордера федерального суда США, добавив, что корабль принадлежал к теневому флоту Венесуэлы, и транспортировал подсанкционную нефть. По словам Ливитт, США под руководством Дональда Трампа "не собираются терпеть этого".
Чиновница отметила, что экипаж корабля также "подпадает под [судебное] преследование за любое соответствующее нарушение" американского законодательства – и при необходимости членов команды доставят в США.
- 7 января армия США захватила танкер Bella 1 под российским флагом. Рядом были военные суда Кремля, в том числе подводная лодка. Также американцы взяли под контроль и другой теневой танкер – Sophia.
- Глава Минобороны Британии заявил, что королевство помогло США в операции по захвату Bella 1.
