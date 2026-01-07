Reuters: Армия США захватила танкер под флагом России. Рядом были военные суда Кремля – видео
Береговая охрана и вооруженные силы США проводят операцию по захвату танкера, первоначально известного как Bella-1, а сейчас зарегистрированного под российским флагом с названием Marinera. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от двух неназванных американских чиновников.
‼️‼️🇺🇸🇷🇺 #BREAKING Despite Russia deploying a submarine to protect the tanker Bella 1 in the Atlantic Ocean, U.S. airborne forces began helicopter landings on the tanker minutes ago. An operation is currently underway to seize the tanker belonging to Russia’s shadow fleet.— Visioner (@visionergeo) January 7, 2026
See… pic.twitter.com/RllpYGVPXU
Новость дополняется....
