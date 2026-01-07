Reuters: Армия США захватила танкер под флагом России. Рядом были военные суда Кремля – видео
Танкер Bella-1 (Фото: vesselfinder.com)

Береговая охрана и вооруженные силы США проводят операцию по захвату танкера, первоначально известного как Bella-1, а сейчас зарегистрированного под российским флагом с названием Marinera. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от двух неназванных американских чиновников.

Новость дополняется....