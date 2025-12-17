Трамп объявил о полной блокаде нефтяных танкеров Венесуэлы

Дональд Трамп (Фото: EPA / Aaron Schwartz)

Соединенные Штаты Америки вводят полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из портов этой страны. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Венесуэлу со всех сторон окружили беспрецедентные по масштабу военно-морские силы, чего в истории Южной Америки еще никогда не было. И это давление будет только усиливаться, пока они не вернут Соединенным Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые ранее у нас украли", – отметил он.

Читайте также После Мадуро: как может измениться Латинская Америка

Американский лидер обвинил "незаконный режим" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро" в использовании нефти из "украденных нефтяных месторождений" для финансирования "терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми".

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или наносить вред нашей стране, и так же не позволит враждебному режиму забрать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам", – говорится в сообщении.

Трамп также заявил о скором возвращении в Венесуэлу нелегальных мигрантов и преступников, которых, по его мнению, "режим Мадуро" якобы направил в США во время предыдущей администрации.