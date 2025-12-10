Трамп: Мы только что захватили самый большой за все время танкер возле Венесуэлы

Глава Штатов заявил о захвате судна на фоне усиления давления США на венесуэльский режим

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна захватила танкер рядом с побережьем Венесуэлы. Такое заявление он сделал во время публичного мероприятия, которое транслировал Белый дом.

"Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы, большой танкер, очень большой. Самый большой, который когда-либо захватывали, на самом деле", – сказал Трамп.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников написало, что американские военные перехватили и захватили подсанкционный танкер у побережья Венесуэлы.

Неназванный топ-чиновник администрации Трампа сказал, что США осуществили судебную принудительную меру в отношении безгосударственного судна, которое в последний раз пришвартовывалось в Венесуэле.

Государственная нефтяная компания этой страны Petroleos de Venezuela SA и профильные министерства Венесуэлы не ответили на запросы журналистов о комментариях.

На фоне новостей о захвате танкера международные цены на нефть выросли, в частности марка Brent подорожала на 0,8% на торгах в Лондоне.

По словам Bloomberg, действия Штатов могут значительно усложнить экспорт нефти из Венесуэлы, поскольку другие перевозчики теперь, вероятно, будут менее охотно браться за ее перевозку. Большинство венесуэльской нефти поставляется в Китай, обычно через посредников, и со значительными скидками из-за риска санкций.

Захват судна состоялся на фоне того, что американская администрация усилила давление на пророссийского диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США обвиняют в руководстве наркоторговлей. Так, Пентагон нанес более 20 ударов по судам, которые, как утверждает Америка, занимались наркотрафиком в водах вблизи Венесуэлы и Колумбии – в результате этого было убито более 80 подозреваемых.

Трамп неоднократно намекал, что США могут нанести удар и по суше и что "дни [Мадуро] сочтены".

