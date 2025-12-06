Кубинцы связывались с США о том, что будет после режима пророссийского Мадуро – Reuters

Отдельные представители кубинских властей обсуждали с США "как бы выглядел мир" без власти венесуэльского диктатора, заявили собеседники медиа

Николас Мадуро (Фото: MIGUEL GUTIERREZ / EPA)

Кампания давления Соединенных Штатов против Венесуэлы заставила некоторых представителей режима Кубы обратиться к Америке насчет того, каким бы был регион без диктатора Николаса Мадуро во главе латиноамериканской страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников.

Они отказались раскрыть, кто именно из Кубы контактировал с США.

Читайте также Пиратство против наркотрафика: Трамп распугал союзников беспределом на морях

Один из собеседников сообщил, что отдельные представители изнутри кубинской власти обратились к Штатам – и между ними состоялись дискуссии о том, "как бы выглядел мир без режима Мадуро".

Второй собеседник подтвердил эти контакты. Ни один из них не предоставил дополнительных деталей.

Ранее, 25 ноября, Куба опубликовала заявление, в котором обвинила США в стремлении насильственно свергнуть правительство Венесуэлы и назвала наращивание американского присутствия в регионе "чрезмерной и агрессивной" угрозой.

В частности, Штаты направили в Карибский бассейн авианосную ударную группу с самым современным и самым большим судном такого типа Gerald R. Ford, восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и истребители F-35.

В своем заявлении министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отмечал, что свержение власти Мадуро со стороны США будет чрезвычайно опасным и безответственным, а также это будет нарушением международного права и Устава ООН.

Американский президент Дональд Трамп недавно имел разговор с венесуэльским диктатором, однако он отказался сообщить, о чем они говорили.

В начале декабря четыре собеседника Reuters, информированные с ходом разговора, сказали, что Мадуро заявил Трампу о своей готовности покинуть Венесуэлу, если он и его семья получат полную юридическую амнистию, включая отмену санкций США и прекращение дела в Международном уголовном суде в Гааге.

Звонок между президентом и пророссийским диктатором стал результатом месяцев давления Штатов на Венесуэлу, включая ударами по судам, которые, как утверждают США, занимались контрабандой наркотиков, а также угрозами военных действий и признанием картеля Cartel de los Soles иностранной террористической группой.