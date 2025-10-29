Украина впервые проголосовала против резолюции ООН, осуждающей американскую блокаду Кубы

Глава МИД отметил, что нежелание Кубы остановить привлечение ее граждан к войне РФ против Украины является соучастием в агрессии

Украина впервые проголосовала против ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы. Это произошло в ответ на участие кубинцев в войне на стороне России, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он отметил, что украинское голосование против этой резолюции не является внезапным и "имеет серьезные основания".

"Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" [российскому диктатору] Путину в его агрессивной войне против Украины. Мы его хорошо слышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений", – рассказал Сибига.

В то же время он акцентировал, что голос Украины в Генассамблее ООН направлен не против кубинского народа ("мы уважаем его право жить в процветании"), а против бездействия властей страны в ответ на массовый призыв ее граждан в оккупационную армию России.

"Тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле", – подчеркнул министр.

По его словам, нежелание Кубы остановить массовое привлечение ее граждан к войне РФ против Украины является соучастием в агрессии и "должно быть осуждено самым решительным образом".

Кроме Украины, против документа с осуждением американских действий проголосовали сами США, Аргентина, Венгрия, Израиль, Северная Македония и Парагвай.

СПРАВКА. Резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер, то есть являются необязательными к исполнению. Вместе с тем такие документы выражают позицию государств-членов ООН по тем или иным вопросам.



В мае 2024 года диктатор Кубы Мигель Диас-Канель во время своей встречи с российским "коллегой" Путиным пожелал РФ успехов в ведении войны против Украины.