Украина впервые проголосовала против резолюции ООН, осуждающей американскую блокаду Кубы
Украина впервые проголосовала против ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы. Это произошло в ответ на участие кубинцев в войне на стороне России, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Он отметил, что украинское голосование против этой резолюции не является внезапным и "имеет серьезные основания".
"Мы помним пожелания кубинского президента "успехов" [российскому диктатору] Путину в его агрессивной войне против Украины. Мы его хорошо слышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений", – рассказал Сибига.
В то же время он акцентировал, что голос Украины в Генассамблее ООН направлен не против кубинского народа ("мы уважаем его право жить в процветании"), а против бездействия властей страны в ответ на массовый призыв ее граждан в оккупационную армию России.
"Тысячи из них подписали контракты, пополнив ряды солдат, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле", – подчеркнул министр.
По его словам, нежелание Кубы остановить массовое привлечение ее граждан к войне РФ против Украины является соучастием в агрессии и "должно быть осуждено самым решительным образом".
Кроме Украины, против документа с осуждением американских действий проголосовали сами США, Аргентина, Венгрия, Израиль, Северная Македония и Парагвай.
В мае 2024 года диктатор Кубы Мигель Диас-Канель во время своей встречи с российским "коллегой" Путиным пожелал РФ успехов в ведении войны против Украины.
- В октябре 2023 года Центр национального сопротивления сообщил, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины и отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".
- В июле 2024-го собеседник агентства Bloomberg сообщил, что Россия продолжает вербовать для участия в войне против Украины кубинцев, несмотря на попытки правительства страны прекратить это.
- В начале октября 2025-го агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепа сообщило, что администрация Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против вышеупомянутой резолюции ООН.
- Одним из пунктов документа было то, что Куба и ее диктатор активно поддерживают российско-украинскую войну. По данным Штатов, после Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для РФ – в Украине воюет около 1000-5000 кубинцев.
- В то же время Куба утверждала, что ее граждане не участвуют в войне РФ против Украины.
