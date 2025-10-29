Україна вперше проголосувала проти резолюції ООН, що засуджує американську блокаду Куби

Глава МЗС зауважив, що небажання Куби зупинити залучення її громадян до війни РФ проти України є співучастю в агресії

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції Генеральної асамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби. Це сталося у відповідь на участь кубинців у війні на боці Росії, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зауважив, що українське голосування проти цієї резолюції не є раптовим і "має серйозні підстави".

"Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" [російському диктатору] Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин", – розповів Сибіга.

Водночас він акцентував, що голос України у Генасамблеї ООН спрямований не проти кубинського народу ("ми поважаємо його право жити в процвітанні"), а проти бездіяльності влади країни у відповідь на масовий призов її громадян до окупаційної армії Росії.

"Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі", – наголосив міністр.

За його словами, небажання Куби зупинити масове залучення її громадян до війни РФ проти України є співучастю в агресії і "має бути засуджене найрішучішим чином".

Окрім України, проти документа із засудженням американських дій проголосували самі США, Аргентина, Угорщина, Ізраїль, Північна Македонія та Парагвай.

Результати голосування (Скриншот з X Андрія Сибіги

ДОВІДКА. Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів ООН із тих чи інших питань.



