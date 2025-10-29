Україна вперше проголосувала проти резолюції ООН, що засуджує американську блокаду Куби
Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції Генеральної асамблеї ООН про необхідність припинення американської блокади Куби. Це сталося у відповідь на участь кубинців у війні на боці Росії, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Він зауважив, що українське голосування проти цієї резолюції не є раптовим і "має серйозні підстави".
"Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" [російському диктатору] Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули. Цього року ми вирішили закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин", – розповів Сибіга.
Водночас він акцентував, що голос України у Генасамблеї ООН спрямований не проти кубинського народу ("ми поважаємо його право жити в процвітанні"), а проти бездіяльності влади країни у відповідь на масовий призов її громадян до окупаційної армії Росії.
"Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі", – наголосив міністр.
За його словами, небажання Куби зупинити масове залучення її громадян до війни РФ проти України є співучастю в агресії і "має бути засуджене найрішучішим чином".
Окрім України, проти документа із засудженням американських дій проголосували самі США, Аргентина, Угорщина, Ізраїль, Північна Македонія та Парагвай.
У травні 2024 року диктатор Куби Мігель Діас-Канель під час своєї зустрічі з російським "колегою" Путіним побажав РФ успіхів у проведенні війни проти України.
- У жовтні 2023 року Центр національного спротиву повідомив, що росіяни масово вербують кубинців для війни проти України та відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода".
- У липні 2024-го співрозмовник агенції Bloomberg повідомив, що Росія продовжує вербувати для участі у війні проти України кубинців, попри спроби уряду країни припинити це.
- На початку жовтня 2025-го агенція Reuters з посиланням на внутрішню телеграму Держдепу повідомила, що адміністрація Трампа мобілізує американських дипломатів для лобіювання проти вищезгаданої резолюції ООН.
- Одним із пунктів документа було те, що Куба та її диктатор активно підтримують російсько-українську війну. За даними Штатів, після Північної Кореї Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для РФ – в Україні воює близько 1000-5000 кубинців.
- Водночас Куба стверджувала, що її громадяни не беруть участь у війні РФ проти України.
Коментарі (0)