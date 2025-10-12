Куба відкинула участь своїх солдатів у війні Росії проти України

МЗС Куби не відкинуло можливості вербування своїх громадян для участі у війні організаціями, не пов'язаними з владою

Армія Куби (Ілюстративне фото: EPA/Alejandro Ernesto)

Куба "категорично відкинула" заяви про те, що солдати країни беруть участь у війні Росії проти України на чиємусь боці. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Республіки Куба.

Уряд Куби назвав подібні заяви, що нібито поширює уряд США і низка медіа від 2023 року, брехливими й "наклепницькими".

"Уряд Куби категорично підтверджує, що Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні й не направляє до нього своїх військовослужбовців ні там, ні в будь-якій іншій країні", – йдеться в заяві.

Водночас у МЗС заявили, що країна не має точних даних про громадян Куби, які за власною ініціативою брали або беруть участь у бойових діях у складі армій обох сторін. І наголосили, що незаперечним є той факт, що жоден із них не діє "за ініціативою, підтримкою або за згодою" кубинської держави.

Куба дотримується так званої політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми й участі своїх громадян у будь-якому збройному протистоянні на території іншої країни – це тяжкий злочин, за який загрожує "суворе покарання".

У МЗС зазначили, що 4 вересня 2023 року, після перших даних про участь кубинців у повномасштабній війні, було вжито заходів для нейтралізації вербування в країні й порушено відповідні кримінальні справи. До теперішнього моменту суди провели дев'ять кримінальних процесів.

"За вісьмома з цих справ відбулися судові розгляди, і в 15 з них 26 обвинуваченим було ухвалено обвинувальні вироки, що передбачають строки позбавлення волі від п'яти до чотирнадцяти років. Три справи очікують на рішення суду, а одна справа перебуває в процесі розгляду", – повідомили в міністерстві.

Кубинці, як і громадяни інших країн, були завербовані організаціями за межами країни, стверджують у МЗС.

"Уряд США не надав і не зможе надати жодного доказу на підтримку своїх безпідставних і брехливих звинувачень у цій новій наклепницькій кампанії проти Куби", – резюмували в міністерстві.