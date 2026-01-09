Росія офіційно визнала другий удар "Орєшніком" по Україні

Міноборони РФ заявило про застосування "Орєшніка" нібито у відповідь на вигадану державою-агресором "атаку на резиденцію Путіна"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Міноборони РФ заявило про удар по Україні балістичною ракетою "Орєшнік" нібито у відповідь "атаку" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, якої насправді не було.

Військове відомство держави-агресора заявило, що у ніч проти 9 січня завдано "масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік", а також літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України".

Міноборони РФ цинічно заявило, що "цілі удару досягнуто": нібито уражено об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, а також енергетичної інфраструктури.

Насправді ж росіяни вбили чотирьох людей у Києві та поранили ще десятки, зокрема медиків, завдавши повторного удару під час рятувальної операції. У столиці перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

У Львові – удар по об’єкту критичної інфраструктури. Саме тут держава-агресор застосувала балістичну ракету, що рухалась зі швидкістю близько 13 000 км/год – ймовірно, "Орєшнік".

ДОВІДКА "Орєшнік" – це російська балістична ракета проміжної дальності, оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Мінімальна дальність польоту ракети – 700 км, а максимальна – 5500 км.



До цього було одне підтверджене використання росіянами "Орєшніка" проти України – у листопаді 2024 року. Тоді окупанти вдарили по Дніпру, запустивши ракету



