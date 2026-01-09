Росія офіційно визнала другий удар "Орєшніком" по Україні
Міноборони РФ заявило про удар по Україні балістичною ракетою "Орєшнік" нібито у відповідь "атаку" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, якої насправді не було.
Військове відомство держави-агресора заявило, що у ніч проти 9 січня завдано "масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, в тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності "Орєшнік", а також літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України".
Міноборони РФ цинічно заявило, що "цілі удару досягнуто": нібито уражено об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів, а також енергетичної інфраструктури.
Насправді ж росіяни вбили чотирьох людей у Києві та поранили ще десятки, зокрема медиків, завдавши повторного удару під час рятувальної операції. У столиці перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.
У Львові – удар по об’єкту критичної інфраструктури. Саме тут держава-агресор застосувала балістичну ракету, що рухалась зі швидкістю близько 13 000 км/год – ймовірно, "Орєшнік".
До цього було одне підтверджене використання росіянами "Орєшніка" проти України – у листопаді 2024 року. Тоді окупанти вдарили по Дніпру, запустивши ракету з Астраханської області.
У грудні 2025-го білоруський диктатор Олександр Лукашенко вихвалявся, що РФ нібито закінчує переміщення "Орєшніка" до Білорусі. Проте, як стверджує Defense Express, більша частина України є поза межами ураження ракети з цієї локації.
- 29 грудня 2025-го Лавров заявив, що українські дрони нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області. Зеленський назвав це брехнею й пояснив: Росія поширила фейк, щоб мати "ґрунт" для нових ударів по столиці, зокрема державних будівлях.
- Того самого дня Трамп заявив, що Путін розповів йому про нібито атаку на його резиденцію. Президент США сказав, що "це недобре".
- СЗР заявила, що Росія проводить інформаційну операцію для зриву домовленостей, досягнутих між Зеленським і Трампом.
- За даними WSJ, посадовці США у сфері нацбезпеки заявили 31 грудня, що Україна не націлювалася на Путіна або на одну з його резиденцій під час нещодавнього удару безпілотниками, ставлячи під сумнів твердження Москви.
- 5 січня 2026-го Трамп вже казав, що не вірить в "атаку" на резиденцію Путіна.
Коментарі (0)