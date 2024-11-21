"Це другий крок до ескалації". Зеленський відреагував на заяву Путіна про удар по Дніпру

Володимир Зеленський (Фото: ВП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про удар по Україні ракетою середньої дальності "Орєшнік". Він заявив, що світ має негайно відреагувати на черговий "крок до ескалації".

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"Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 000 солдатів", – заявив Зеленський.

Удар балістичною ракетою, за його словами, черговий доказ того, що Росія точно не хоче миру.

Також Зеленський заявив, що Україна не вперше використовує далекобійну зброю і заяви Путіна про "новий крок" – це брехня. Голова держави підкреслив, що українська сторона має повне право на далекобійні удари по Росії та на самооборону.

Щоденними атаками на Україну та залученням солдатів із КНДР Путін, за словами Зеленського, не тільки "робить війну довшою". Він "плює в обличчя" тим, хто виступає за відновлення миру.

Президент вважає, що світ має відреагувати на дії Росії, але наразі "сильної реакції" наразі немає.

"Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що на Путіна треба "тиснути", а саму Росію потрібно "примушувати" до миру. А це, за словами президента, можливо лише завдяки силі. Інакше атаки, погрози та дестабілізація триватимуть і вже не тільки проти України.

Увечері 21 листопада російський диктатор заявив, що Росія атакувала Дніпро "новою" балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" у "без'ядерному гіперзвуковому оснащенні". За його словами, цілилися по підприємству, яке виготовляє ракети та іншу зброю.

Путін додав, що у наступні рази у разі застосування "Орєшнік" або подібного озброєння українців "публічно попереджатимуть" про небезпеку, щоб вони могли переміститися в безпечне місце.

21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику. Це може бути перше бойове використання такого озброєння історія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за характеристиками ця ракета відповідає міжконтинентальній балістиці.

Водночас, анонімний західний чиновник заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.

У Центрі при РНБО заявили, що ударом міжконтинентальної балістики Путін хотів підняти ставки, але йому не вдалося.