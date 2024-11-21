Зеленський: РФ ударила новою ракетою, за характеристиками – міжконтинентальна балістика
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці росіяни атакували Україну новою ракетою, яка за всіма характеристиками відповідає міжконтинентальній балістичній.
"[Росія] боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", – заявив голова держави
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Дніпро різними типами ракет, зокрема запустили з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику. Це може бути перше бойове використання такого типу озброєння в історії.
Водночас анонімний західний чиновник заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
Офіційно західні країни ще не коментували цей удар.
- Згодом фонд "Повернись живим" опублікував відео моменту атаки на Дніпро.
- Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є пошкодження інфраструктури та поранені.
- Вранці через російську атаку по об'єктах, зокрема на заході України, у небо Польщі здіймалася авіація країни та її союзників із НАТО.