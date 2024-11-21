На Заході заперечили, що Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістикою – ABC News

Неназваний чиновник стверджує, що це була просто балістична ракета

Фото: ДСНС

Анонімний західний посадовець заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.

Чиновник стверджує, що це була просто балістична ракета.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Дніпро різними типами ракет, зокрема запустили з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету. Це може бути перше бойове використання міжконтинентальної балістичної ракети в історії.

Офіційно західні країни ще не коментували цей удар.

Голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак повідомив, що через атаку було пошкоджено підприємство, у місті зафіксовано кілька пожеж. Також було пошкоджено центр реабілітації людей з інвалідністю, пошкоджень зазнали два приватні будинки, в одному з них виникла пожежа. Є руйнування у гаражному кооперативі. Поранено двох людей.

До того ж, повідомили у ЗСУ, окупанти атакували Дніпро ракетою "Кинджал" та сімома Х-101 – захисникам вдалося збити шість із них.

Тим часом фонд "Повернись живим" опублікував відео моменту атаки на Дніпро: