Над Польщею підіймали авіацію країни і союзників під час російської атаки по Україні

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було приведено у найвищий стан готовності

Польський F-16 (Фото: GRZEGORZ MICHALOWSKI / EPA)

Вранці через російську атаку по об'єктах, зокрема на заході України, у небо Польщі здіймалася авіація країни та її союзників із НАТО, повідомило Оперативне командування польських Збройних сил.

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Оперативний командувач залучив усі наявні сили та засоби – було залучено чергування бойових пар літаків, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було приведено у найвищий стан готовності.

Раніше, 17 листопада, під час масованої російської атаки по Україні над Польщею теж підіймалася авіація країни та союзників.

Водночас Польща, як і інші сусіди України-члени НАТО, все ще не дала згоду збивати російські ракети над Україною своїми силами.