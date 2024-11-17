Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну
Вранці в неділю, 17 листопада, Польща підняла в небо авіацію через масовану атаку на Україну. Про це повідомило Оперативне командування польської армії.
"Через масований удар РФ з використанням крилатих ракет, балістичних ракет та БпЛА по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", – йдеться у повідомленні.
Польські військові зазначили, що відповідно до чинних процедур, оперативний командувач Групи збройних сил активізував усі наявні в його розпорядженні сили й засоби, піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності.
Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.
Оперативне командування здійснює моніторинг ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування, резюмували військові.
- Рано-вранці 17 листопада росіяни підняли в небо стратегічну авіацію та здійснили пуски крилатих ракет. Також були зафіксовані пуски ударних дронів та "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
- Через масовану атаку в низці українських регіонів запровадили відключення світла. Також відомо про влучання в енергетичні об’єкти в Волинській, Запорізькій та Вінницькій областях.