Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну

Системи ППО та радіолокаційної розвідки Польщі були приведені у стан підвищеної готовності

Польський F-16 (Ілюстративне фото: EPA)

Вранці в неділю, 17 листопада, Польща підняла в небо авіацію через масовану атаку на Україну. Про це повідомило Оперативне командування польської армії.

"Через масований удар РФ з використанням крилатих ракет, балістичних ракет та БпЛА по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", – йдеться у повідомленні.

Польські військові зазначили, що відповідно до чинних процедур, оперативний командувач Групи збройних сил активізував усі наявні в його розпорядженні сили й засоби, піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан підвищеної готовності.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.

Оперативне командування здійснює моніторинг ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування, резюмували військові.