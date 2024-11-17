У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла

Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії у всій Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

Відключення світла (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вранці в неділю, 17 листопада, в низці українських регіонів запровадили екстрені відключення світла через російську масовану атаку. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла в Києві, а також Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Вранці 17 листопада окупанти масовано атакують Україну. Здійснено пуски крилатих ракет з бортів стратегічної авіації, "Калібрів" з акваторії Чорного моря, а також аеробалістичних ракет "Кинджал" з МіГ-31К.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що відбувається чергова масована атака на енергосистему. Росіяни атакують об’єкти генерації та передачі електроенергії у всій Україні.

Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії, додав він.

11 листопада Росія теж підіймала у небо стратегічну авіацію, через що майже у всій Україні була тривога, а в низці областей і Києві впровадили превентивні екстрені відключення світла.

Тоді пуски ракет виявились імітаційними – у ЦПД пояснили, що Росія робить це, щоб підтримувати стратегічну авіацію у готовності, а також задля психологічного тиску на українців.