РФ підіймала у небо стратегічну авіацію: зафіксовано пуски ракет

Повітряну тривогу оголошено майже по всій території України, крім західних областей

Винищувач МіГ-31К та ракета ''Кинджал'' (Фото: EPA)

Рано вранці 11 листопада Росія підняла у небо стратегічну авіацію, зафіксовано пуски ракет. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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О 05:51 військові повідомили, що в повітрі зафіксовано вісім бортів Ту-95МС.

О 06:25 у ПС повідомили, що повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

О 06:52 військові повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт МіГ-31К (носій "Кинджалів").

Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк пояснив, що приблизно до 08:00 ракетна загроза є актуальною.

На момент ймовірних пусків на пускових рубежах було 13 бортів ТУ-95МС.

Пусків із МіГ-31К не фіксували.

ОНОВЛЕНО О 09:04. Оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх областей крім Сумської, Харківської та Донецької.

В ніч проти 11 листопада Росія завдала трьох авіаударів по Запоріжжю, вбивши одну людину та поранивши ще 20.

Також окупанти ударними дронами вбили у Миколаєві п'ятьох людей.

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