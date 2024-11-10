WP: Трамп зателефонував Путіну і закликав його не загострювати ситуацію в Україні

Дональд Трамп нагадав диктатору РФ про значну військову присутність США в Європі, пише видання із посиланням на власні джерела

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

У четвер, 7 листопада, новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Один зі співрозмовників розповів, що під час телефонної розмови, яку Трамп здійснив зі своєї резиденції у Флориді, він порадив Путіну не загострювати ситуацію в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Інші співрозмовники додали, що сторони також обговорили мету миру на європейському континенті, також Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "врегулювання війни в Україні".

Уряд України був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти проведення розмови, повідомили двоє співрозмовників. Українські посадовці вже давно зрозуміли, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного врегулювання війни, стверджують вони.

Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.

7 листопада 2024 року президент Зеленський поспілкувався з Трампом після його заяви про перемогу на виборах і назвав розмову "чудовою".

Трамп заявив, що не відкидає діалогу з російським диктатором Путіним.

Того самого дня Зеленський прокоментував заяви Трампа про швидке завершення війни та заявив, що подібний сценарій може означати втрати для України.