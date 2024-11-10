WP: Трамп зателефонував Путіну і закликав його не загострювати ситуацію в Україні
Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

У четвер, 7 листопада, новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних в цьому питанні.

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Один зі співрозмовників розповів, що під час телефонної розмови, яку Трамп здійснив зі своєї резиденції у Флориді, він порадив Путіну не загострювати ситуацію в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Інші співрозмовники додали, що сторони також обговорили мету миру на європейському континенті, також Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "врегулювання війни в Україні".

Уряд України був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти проведення розмови, повідомили двоє співрозмовників. Українські посадовці вже давно зрозуміли, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного врегулювання війни, стверджують вони.

Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.

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