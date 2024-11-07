Зеленський поговорив з Трампом: Чудова телефонна розмова

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Дональдом Трампом, який напередодні переміг на американських виборах.

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"Привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", – написав український лідер.

За словами президента, вони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю.

Зеленський зауважив: сильне й непохитне лідерство Штатів є "життєво важливим" для світу та справедливого миру.

Напередодні, 6 листопада, голова української держави привітав Трампа з "вражаючою перемогою на виборах". Згодом президент зазначив: Україна та США мають потенціал для поглиблення співпраці.