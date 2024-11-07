Зеленський поговорив з Трампом: Чудова телефонна розмова
Президент Володимир Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Дональдом Трампом, який напередодні переміг на американських виборах.
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"Привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", – написав український лідер.
За словами президента, вони домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю.
Зеленський зауважив: сильне й непохитне лідерство Штатів є "життєво важливим" для світу та справедливого миру.
Напередодні, 6 листопада, голова української держави привітав Трампа з "вражаючою перемогою на виборах". Згодом президент зазначив: Україна та США мають потенціал для поглиблення співпраці.
- Востаннє Зеленський і Трамп бачилися наживо 27 вересня, коли український лідер презентував кандидатам у президенти свій План перемоги. Політики мали зустріч із Трампом у Trump Tower у Нью-Йорку. Республіканець заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру". Politico заявила, що зустріч пройшла "дуже добре".
- Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву. Водночас політик називав неприйнятними "мирні пропозиції" Путіна.
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