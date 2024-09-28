Politico: Зустріч Зеленського з Трампом пройшла дуже добре, республіканець був уважним

Це була перша особиста зустріч Трампа та Зеленського після візиту останнього до Білого дому у 2019 році, хоча з того часу вони спілкувалися телефоном

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Зустріч президента Володимира Зеленського та кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа у Нью-Йорку 27 вересня пройшла "дуже добре". Про це Politico заявив неназваний посадовець з української делегації.

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За словами представника делегації, зустріч тривала близько години і "минула дуже добре".

"Трамп був дуже уважним. Ми детально обговорили наш план і поговорили про деякі ключові речі", – розповів співрозмовник, не окресливши деталей.

Раніше у пресслужбі Офісу президента писали, що Зеленський встиг обговорити з Трампом загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Також було приділено увагу постійним обстрілам міст і цивільної інфраструктури з боку Росії, а також важливості американських систем Patriot для захисту мирних жителів.

Це була перша особиста зустріч Трампа та Зеленського після візиту останнього до Білого дому у 2019 році, хоча з того часу вони спілкувалися телефоном.

Вранці 27 вересня за київським часом Зеленський зустрівся з Гарріс.

Згодом у нього була зустріч з Трампом у Trump Tower в Нью-Йорку. Той заявив, що він та український президент однаково хочуть "справедливого миру".

Республіканець також пообіцяв приїхати до України: "Це прекрасна країна, прекрасна погода, прекрасне все".

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