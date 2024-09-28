Politico: Встреча Зеленского с Трампом прошла очень хорошо, республиканец был внимательным
Встреча президента Владимира Зеленского и кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа в Нью-Йорке 27 сентября прошла "очень хорошо". Об этом Politico заявил неназванное должностное лицо из украинской делегации.
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По словам представителя делегации, встреча продолжалась около часа, и "прошла очень хорошо".
"Трамп был очень внимательным. Мы подробно обсудили наш план и поговорили о некоторых ключевых вещах", – рассказал собеседник, не очертив деталей.
Ранее в пресс-службе Офиса президента писали, что Зеленский успел обсудить с Трампом общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики. Также уделялось внимание постоянным обстрелам городов и гражданской инфраструктуры со стороны России, а также важности американских систем Patriot для защиты мирных жителей.
Это была первая личная встреча Трампа и Зеленского после визита последнего в Белый дом в 2019 году, хотя с тех пор они общались по телефону.
- Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.
- Впоследствии у него была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира".
- Республиканец также пообещал приехать в Украину: "Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное всё".
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