Politico: Встреча Зеленского с Трампом прошла очень хорошо, республиканец был внимательным

Это была первая личная встреча Трампа и Зеленского после визита последнего в Белый дом в 2019 году, хотя с тех пор они общались по телефону

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Встреча президента Владимира Зеленского и кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа в Нью-Йорке 27 сентября прошла "очень хорошо". Об этом Politico заявил неназванное должностное лицо из украинской делегации.

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По словам представителя делегации, встреча продолжалась около часа, и "прошла очень хорошо".

"Трамп был очень внимательным. Мы подробно обсудили наш план и поговорили о некоторых ключевых вещах", – рассказал собеседник, не очертив деталей.

Ранее в пресс-службе Офиса президента писали, что Зеленский успел обсудить с Трампом общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики. Также уделялось внимание постоянным обстрелам городов и гражданской инфраструктуры со стороны России, а также важности американских систем Patriot для защиты мирных жителей.

Это была первая личная встреча Трампа и Зеленского после визита последнего в Белый дом в 2019 году, хотя с тех пор они общались по телефону.

Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.

Впоследствии у него была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке. Тот заявил, что он и украинский президент одинаково хотят "справедливого мира".

Республиканец также пообещал приехать в Украину: "Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное всё".

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