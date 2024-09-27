Трамп: Я обязательно приеду в Украину, это прекрасная страна

Кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что он и президент Зеленский оба хотят справедливого мира в Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: скриншот с видео)

Кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским стремится к завершению российско-украинской войны. В эфире телеканала Fox News он пообещал приехать в "прекрасную Украину".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Я многому научился, но, думаю, я не изменился с той точки зрения, что мы оба хотим, чтобы все закончилось, и мы оба хотим, чтобы было заключено справедливое соглашение, и оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время", – сказал Трамп.

Он выразил надежду на свою победу на выборах президента США, благодаря чему "у нас будет очень справедливое и действительно довольно быстрое соглашение".

Кандидат-республиканец добавил, что совершит визит в Украину: "Я обязательно приеду в Украину, это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все".

Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.

Впоследствии у него была встреча с Трампом в Trump Tower в Нью-Йорке.

Читайте также: "Не знаем, кто будет президентом". Зеленский объяснил важность встреч с Харрис и Трампом