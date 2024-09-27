"Не знаем, кто будет президентом". Зеленский объяснил важность встреч с Харрис и Трампом
Президент Владимир Зеленский заявил на встрече с кандидатом-республиканцем в лидеры США Дональдом Трампом, что считал нужным увидеться с обоими – и демократкой Камалой Харрис из-за того, что "не известно, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов".
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По словам Зеленского, лидером США может стать кто угодно, а Украина в свою очередь надеется получить поддержку следующего президента. Поэтому, объяснил он, важно выстраивать отношения с обоими кандидатами уже сейчас.
"Очень важно делиться нашими планами о том, как можно усилить Украину. И, конечно, мы должны решать это сейчас. Потому что мы не знаем, как решит американский народ, кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября Путина мы не остановим ", – высказался глава государства.
Он выразил надежду, что сила США останется непоколебимой, и отметил, что полагается на нее. По этой причине он решил встретиться с обоими кандидатами.
Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.
- Зеленский ознакомил с Планом победы членов Сената США и призвал ужесточить санкции против России.
- Некоторые чиновники и официальные лица США заявили, что План победы не впечатлил администрацию Байдена. От него ждали чего-то "более существенного", передает The Wall Street Journal.
- Также Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом перед тем, как тот объявил о пакете помощи почти на $8 млрд.
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