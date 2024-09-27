"Не знаем, кто будет президентом". Зеленский объяснил важность встреч с Харрис и Трампом

Президент надеется, что поддержка США останется непоколебимой и потому решил встретиться с обоими кандидатами

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил на встрече с кандидатом-республиканцем в лидеры США Дональдом Трампом, что считал нужным увидеться с обоими – и демократкой Камалой Харрис из-за того, что "не известно, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов".

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По словам Зеленского, лидером США может стать кто угодно, а Украина в свою очередь надеется получить поддержку следующего президента. Поэтому, объяснил он, важно выстраивать отношения с обоими кандидатами уже сейчас.

"Очень важно делиться нашими планами о том, как можно усилить Украину. И, конечно, мы должны решать это сейчас. Потому что мы не знаем, как решит американский народ, кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября Путина мы не остановим ", – высказался глава государства.

Он выразил надежду, что сила США останется непоколебимой, и отметил, что полагается на нее. По этой причине он решил встретиться с обоими кандидатами.

Утром 27 сентября по киевскому времени Зеленский встретился с Харрис.

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