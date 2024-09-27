Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке: первые заявления – видео

27 сентября президент Зеленский и кандидат в лидеры США Трамп проводят встречу в Trump Tower в Нью-Йорке

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент Владимир Зеленский 27 сентября встретился с кандидатом в лидеры США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трансляцию с места ведет Forbes Breaking News.

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Трампа спросили о его ожиданиях от встречи с украинским президентом. Он сказал, что "сегодня у нас будет хорошая встреча. Я думаю, тот факт, что мы сегодня собрались – очень хороший знак".

В целом он начал свой спич со слов: "У нас сейчас проходит большая гонка, осталось 37 дней до выборов и мы лидируем в опросах".

Показывая на Зеленского, кандидат в президенты США заявил, что тот "проходит через ад, его страна проходит через ад. Никто раньше не видел столь ужасной ситуации".

Он также высоко оценил реакцию Зеленского на звонок в 2019 году, приведший к первому импичменту Трампа в Палате представителей, назвав украинского президента "стальным".

Трамп также заявил, что имеет хорошие отношения как с Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, на что украинский президент сказал: "Надеюсь, у нас с вами отношения лучше".

45-й президент США добавил, что будет работать как с Украиной, так и с Россией, чтобы покончить с войной.

23 сентября Зеленский заявил, что не верит в то, что Трамп имеет реальный план после окончания войны в Украине. Он отметил, что только на первый взгляд все кажется простым.

24 сентября Трамп назвал Зеленского "величайшим продавцом в истории". Он подчеркнул, что каждый раз после визита в США украинский лидер получает пакет вооружений.

25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.

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