Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: перші заяви – відео

27 вересня президент Зеленський та кандидат у лідери США Трамп проводять зустріч у Trump Tower в Нью-Йорку

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Президент Володимир Зеленський 27 вересня зустрівся з кандидатом у лідери США від Республіканської партії Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трансляцію з місця веде Forbes Breaking News.

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Трампа запитали про його очікування від зустрічі з українським президентом. Він сказав, що "сьогодні у нас буде гарна зустріч. Я думаю, той факт, що ми сьогодні зібралися, – дуже гарний знак".

Загалом він почав свій спіч зі слів: "У нас зараз відбуваються великі перегони, залишилось 37 днів до виборів і ми лідируємо в опитуваннях".

Показуючи на Зеленського, кандидат у президенти США заявив, що той "проходить через пекло, його країна проходить через пекло. Ніхто раніше не бачив такої жахливої ситуації".

Він також високо оцінив реакцію Зеленського на дзвінок у 2019 році, який призвів до першого імпічменту Трампа в Палаті представників, назвавши українського президента "сталевим".

Трамп також заявив, що має добрі взаємини як із Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним, на що український президент сказав: "Сподіваюся, у нас з вами відносини кращі".

45-й президент США додав, що працюватиме як з Україною, так і з Росією, щоб покласти край війні.

23 вересня Зеленський заявив, що не вірить у те, що Трамп має реальний план після закінчення війни в Україні. Він зазначив, що лише на перший погляд усе видається простим.

24 вересня Трамп назвав Зеленського "найвеличнішим продавцем в історії". Він наголосив, що щоразу після візиту до США український лідер отримує пакет озброєнь.

25 вересня Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні. Він має намір домогтися переговорів.

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