"Україну зруйновано". Трамп виступив за будь-яку, навіть найгіршу угоду з Росією

Дональд Трамп (Фото: EPA / Shawn Twen)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив на заході у Північній Кароліні, що Україна перебуває "в руїнах, а люди мертві". За його словами, Київ має піти на угоду з Москвою, навіть на "найгіршу", передають SBS News і The Guardian.

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Зустріч у Північній Кароліні відбулася у вівторок, 24 вересня. Трамп розкритикував заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що насправді кандидат у президенти не має жодного плану щодо завершення війни.

"Це те, що нам потрібно швидко обговорити, тому що президент України перебуває в нашій країні й робить брудні заяви на адресу вашого улюбленого президента: мене", — сказав Трамп.

Він також заявив, що Україні нібито не вистачає солдатів, а країну "зруйновано" за межами Києва. Трамп також засумнівався в тому, що у влади України "залишилися якісь козирі" для переговорів про припинення війни, тому потрібно йти на угоду з Росією, навіть якщо доведеться "трохи поступитися".

"Гірша угода була б кращою, ніж те, що у нас є зараз. Вони б трохи поступилися, і всі жили б, і кожна будівля була б збудована, і кожна вежа старіла б ще 2000 років... Яку угоду ми можемо укласти? Вона зруйнована… Люди мертві. Країна лежить у руїнах", — сказав політик.

Трамп також звинуватив у початку повномасштабної війни президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах Камалу Гарріс. За його словами, саме вони "підштовхнули" війну, пообіцявши допомогти Україні захистити себе, замість того щоб "підштовхнути до поступки територій РФ".

"Байден і Камала дозволили цьому статися, підгодовуючи грошима та боєприпасами Зеленського, яких жодна країна ще не бачила", — сказав Трамп.

Російського диктатора Володимира Путіна, який вторгся в Україну, Трамп критикувати не став. Політик лаконічно заявив, що "він не янгол". За словами колишнього скарбника та посла США Джо Хоккі, всупереч подібним висловлюванням, Трамп залишається "дуже конкурентоспроможним" кандидатом на президентських виборах у США.

23 вересня Зеленський заявив, що не вірить у те, що Трамп має реальний план після закінчення війни в Україні. Він зазначив, що лише на перший погляд усе видається простим.

24 вересня Трамп назвав Зеленського "найвеличнішим продавцем в історії". Він наголосив, що щоразу після візиту до США український лідер отримує пакет озброєнь.

25 вересня Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні. Він має намір домогтися переговорів.

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