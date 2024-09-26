"Украина разрушена". Трамп выступил за любое, даже наихудшее соглашение с Россией

Дональд Трамп (Фото: EPA / Shawn Twen)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на мероприятии в Северной Каролине, что Украина находится "в руинах, а люди мертвы". По его словам, Киев должен пойти на соглашение с Москвой, даже на "самое худшее", передают SBS News и The Guardian.

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Встреча в Северной Каролине состоялась во вторник, 24 сентября. Трамп раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что на самом деле у кандидата в президенты нет никакого плана о завершении войны.

"Это то, что нам нужно быстро обсудить, потому что президент Украины находится в нашей стране и делает грязные заявления в адрес вашего любимого президента: меня", — сказал Трамп.

Он также заявил, что Украине якобы не хватает солдат, а страна "разрушена" за пределами Киева. Трамп также усомнился в том, что у властей Украины "остались какие-либо козыри" для переговоров о прекращении войны, поэтому нужно идти на соглашение с Россией, даже если придется "немного уступить".

"Худшее соглашение было бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас. Они бы немного уступили, и все бы жили, и каждое здание было бы построено, и каждая башня старела бы еще 2000 лет... Какое соглашение мы можем заключить? Она разрушена… Люди мертвы. Страна лежит в руинах", — высказался политик.

Трамп также обвинил в начале полномасштабной войны президента Джо Байдена и своего оппонента на выборах Камалу Харрис. По его словам, именно они "подстегнули" войну, пообещав помочь Украине защитить себя, вместо того чтобы "подтолкнуть к уступке территорий РФ".

"Байден и Камала позволили этому случиться, подкармливая деньгами и боеприпасами Зеленского, каких ни одна страна еще не видела", — сказал Трамп.

Российского диктатора Владимира Путина, который вторгся в Украину, Трамп критиковать не стал. Политик лаконично заявил, что "он не ангел". По словам бывшего казначея и посла США Джо Хокки, несмотря на подобные высказывания, Трамп остается "очень конкурентоспособным" кандидатом на президентских выборах в США.

23 сентября Зеленский заявил, что не верит в то, что у Трампа есть реальный план об окончании войны в Украине. Он отметил, что только на первый взгляд все кажется простым.

24 сентября Трамп назвал Зеленского "величайшим продавцом в истории". Он отметил, что каждый раз после визита в США украинский лидер получает пакет вооружений.

25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.

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