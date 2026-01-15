Трампа спросили, почему до сих пор не завершена война РФ против Украины. Ответ: Зеленский

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное соглашение о завершении войны. Об этом он заявил в интервью Reuters.

Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, тогда как президент Украины Владимир Зеленский якобы более сдержанный в этом вопросе.

"Я думаю, что он [Путин] готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", – сказал президент США.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Трампа также спросили, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

"Я бы... если он там будет. Я там буду", – ответил он.

На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский якобы сдерживает переговоры, Трамп ответил: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь".