Трампа спросили, почему до сих пор не завершена война РФ против Украины. Ответ: Зеленский
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное соглашение о завершении войны. Об этом он заявил в интервью Reuters.
Трамп утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, тогда как президент Украины Владимир Зеленский якобы более сдержанный в этом вопросе.
"Я думаю, что он [Путин] готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку", – сказал президент США.
На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".
Трампа также спросили, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
"Я бы... если он там будет. Я там буду", – ответил он.
На вопрос, почему, по его мнению, Зеленский якобы сдерживает переговоры, Трамп ответил: "Я просто думаю, что ему, знаете, трудно этого достичь".
- Трамп неоднократно менял риторику как в отношении Зеленского, так и в отношении Путина, периодически выражая "разочарование" то одним, то другим.
- 8 января Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности готов для финализации с Трампом.
Комментарии (0)