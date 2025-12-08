Трамп разочарован: говорит, Зеленский не ознакомился с "мирным планом" США

Глава Белого дома заявил, что Россия "предпочла бы иметь всю страну", однако якобы не возражает против предложения Трампа

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Radek Pietruszka)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного разочарован" тем, что президент Владимир Зеленский якобы до сих пор не ознакомился с его "мирным планом". Об этом глава США сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

У Трампа спросили, каким будет его последний шаг в переговорах с Россией.

"Мы разговаривали с президентом Путиным, мы общались с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И должен сказать, что немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было по состоянию на несколько часов назад", – заявил он.

Американский глава добавил, что, по его информации, команде Зеленского план нравится. В то же время Трамп предположил, что Россия "предпочла бы иметь всю страну", но пока считает, что РФ якобы не возражает против мирного предложения.

"Россия, я думаю, предпочла бы иметь всю страну... Но Россию, я считаю, это устраивает (мирный план), но не уверен, что Зеленского это устраивает. Его команде он нравится, но он его не читал", – добавил Трамп.