Зеленский: Получу доклад о том, что американцам говорили в Москве

Глава государства анонсировал отчет от Умерова и Гнатова после их возвращения из США

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что получит от членов украинской делегации информацию о том, что РФ сказала американцам во время встречи в Москве. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

Президент отметил, что между украинской и американской стороной состоялись "предметные разговоры" на днях, и сообщил, что глава делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов возвращаются в Европу из США.

"Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с русскими", – сообщил глава государства.

Ранее, 2 декабря, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер мали почти пятичасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Также президент напомнил о переговорах 6 декабря с участием него, Умерова и Гнатова, а также Уиткоффа и Кушнера, поблагодарив США за "готовность работать вместе 24 на 7".

По словам Зеленского, американские представители знают базовые позиции Украины, и этот разговор был "конструктивным, хоть и непростым".

"Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы – у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе", – добавил глава государства.

Кроме этого, президент анонсировал новые консультации с европейскими лидерами на этой неделе.

"Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего противовоздушная оборона, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, будем говорить и об общем взгляде, общие позиции в переговорах", – заявил он.

Также Зеленский рассказал о беседе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ("очень предметно, и я рассчитываю, что Италия будет с Украиной и в дальнейшем на пути к миру [...] успели обсудить много перспектив, много разных вариантов"), добавив, что находится на постоянной связи с Великобританией, Францией, Германией, Европейской комиссией, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими партнерами Украины.