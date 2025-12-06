Axios о новом звонке Зеленского: Россия все еще хочет Донбасс, Штаты пытаются это решить

Во время переговоров 6 декабря президент, Гнатов, Умеров и Уиткофф и Кушнер обсуждали вопросы территории и гарантий безопасности, заявили собеседники

Россия все еще хочет от Украины сдачи ее Донбасса, заявил собеседник медиа Axios. Однако другой его источник указал, что США пытаются решить этот вопрос. Об этом американский ресурс написал после новых переговоров между Киевом и Вашингтоном с участием президента Владимира Зеленского.

По данным двух собеседников, разговор, к которому глава государства присоединился по телефону, длилась два часа – на ней обсуждался вопрос территории и гарантий безопасности. С американской стороны были спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, с украинского также приняли участие начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и глава украинской делегации и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Как указывает Axios, этот разговор стал итогом "трех дней марафонских переговоров" между высокопоставленными американскими и украинскими чиновниками в Майами относительно предложенного Трампом мирного плана.

Беседа произошла после почти пятичасовой встречи Уиткоффа и Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным 2 декабря в Москве.

Собеседник, прямо осведомленный по этому вопросу, заявил, что спецпосланник и зять Трампа собрали информацию от обеих сторон и давили и на Путина, и на Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения.

Москва еще требует от Киева вывести войска из части Донбасса, который он продолжает контролировать, заявил собеседник, знакомый с ходом нового разговора 6 декабря.

Однако Штаты пытаются разработать новые идеи, чтобы преодолеть эту проблему, добавил другой собеседник.

Другим ключевым вопросом обсуждений были гарантии безопасности США для Украины: один собеседник сообщил, что стороны достигли значительного прогресса и приблизились к договоренности.

Однако нужна дальнейшая работа, чтобы убедиться, что Киев и Вашингтон одинаково толкуют проект таких гарантий, добавил он.

"Основные сложные вопросы касаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся убедиться, что согласованные решения являются реалистичными, справедливыми и устойчивыми", – заявила медиа госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Она также анонсировала, что переговоры продолжатся, добавив, что "личные встречи имеют решающее значение".

Ожидается, что Умеров и Гнатов вернутся из Майами в Европу и 8 декабря проинформируют Зеленского в Лондоне об американских предложениях.

Неназванный украинский чиновник заявил Axios: "Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм".

Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже во вторую неделю декабря, добавляет Axios.

Сам же Зеленский назвал разговор с американскими представителями "длинным и содержательным", а также "очень предметным, конструктивным".

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", – рассказал глава государства.