Украина и США согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности – Умеров
Украинские чиновники провели очередной раунд переговоров с США по урегулированию войны России против Украины – стороны согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречу с Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андреем Гнатовым, сосредоточенную на продвижении реалистичного и действенного пути достижения мира.
5 декабря состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Секретарь СНБО подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.
"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира", — говорится в публикации Умерова.
Отдельно Киев и Вашингтон отметили, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности РФ продемонстрировать реальную преданность миру – в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств.
Отдельно была рассмотрена "Программа будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы и долгосрочные проекты восстановления.
По словам секретаря СНБО, стороны отметили, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее, чем до войны.
Умеров резюмировал, что завтра стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры.
- 2 декабря Уиткофф и Кушнер почти пять часов говорили с Путиным в Москве. По результатам переговоров в Кремле заявили, что пока нет "компромиссного плана" относительно окончания войны.
- 3 декабря Сибига сообщил, что Вашингтон положительно оценил разговора с Путиным и пригласил украинскую делегацию в Америку.
