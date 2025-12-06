Украина и США согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности – Умеров

Рустем Умеров (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

Украинские чиновники провели очередной раунд переговоров с США по урегулированию войны России против Украины – стороны согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

В течение двух дней специальный посланник по вопросам мира Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречу с Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андреем Гнатовым, сосредоточенную на продвижении реалистичного и действенного пути достижения мира.

5 декабря состоялась шестая встреча сторон за последние две недели. Секретарь СНБО подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира", — говорится в публикации Умерова.

Отдельно Киев и Вашингтон отметили, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности РФ продемонстрировать реальную преданность миру – в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств.

Отдельно была рассмотрена "Программа будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы и долгосрочные проекты восстановления.

По словам секретаря СНБО, стороны отметили, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее, чем до войны.

Умеров резюмировал, что завтра стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры.