Україна та США узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки – Умєров

Рустем Умєров (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Українські посадовці провели черговий раунд переговорів зі США щодо врегулювання війни Росії проти України – сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.

Протягом двох днів спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели зустріч з Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних Сил України Андрієм Гнатовим, зосереджену на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення миру.

5 грудня відбулась шоста зустріч сторін за останні два тижні. Секретар РНБО підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

"Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру", – йдеться в дописі Умєрова.

Окремо Київ та Вашингтон наголосили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності РФ продемонструвати реальну відданість миру – зокрема, здійснити кроки до деескалації й припинення вбивств.

Окремо було розглянуто "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи та довгострокові проєкти відновлення.

За словами секретаря РНБО, сторони наголосили, що завершення війни й реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії й для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою, ніж до війни.

Умєров резюмував, що завтра сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.