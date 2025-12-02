Віткофф, Кушнер і Путін говорили майже п'ять годин: у Кремлі заявили, що "компромісного плану" немає

Радник диктатора РФ сказав, що деякі напрацювання США у мирному плані "неприйнятні" або "не підходять" Москві

Російський диктатор Володимир Путін під час переговорів (Ілюстративне фото: EPA)

У столиці країни-агресора, Москві, завершились багатогодинні переговори між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, зятем і старшим радником глави Штатів Джаредом Кушнером та диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють державні пропагандисти РФ.

За їх даними, перемовини тривали майже п'ять годин, після них Віткофф прибув до американського посольства у Москві. У переговорах з боку РФ також брали участь спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв та радник диктатора Юрій Ушаков.

Дмитрієв стверджував, що зустріч була "продуктивною". Інших деталей він не навів.

Згодом Ушаков заявив, що "компромісного плану" стосовно закінчення війни наразі немає. Він додав, що деякі американські напрацювання "неприйнятні для РФ", а деякі – "не підходять".

Також поплічник диктатора розповів, що на зустрічі, зокрема, обговорювалось "територіальне питання". Водночас він сказав, що під час цих перемовин не розглядали конкретних формулювань мирного плану Штатів, а натомість "говорили про суть".

Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв (позаду) на фото EPA

За словами Ушакова, Путін передав американському президенту Дональду Трампу "цілу низку важливих політичних сигналів". Про що саме йдеться, він не уточнив.

Конкретики щодо результатів зустрічі у Москві поки що немає.

Раніше анонімний чиновник РФ заявив американському телеканалу NBC News про "три стовпи", стосовно яких Москва не хоче йти на компроміс.

Посадовець, поінформований в цьому питанні, стверджував: по-перше, РФ хоче здачі частини українського Донбасу, яку не змогла захопити, по-друге – обмеження ЗСУ, а по-третє – визнання окупованих територій Америкою та Європою.