"Багато що змінює". Клімкін прокоментував участь зятя Трампа у переговорах про мирний план
Залучення старшого радника та зятя американського президента Дональда Трампа Джареда Кушнера до переговорів щодо мирного плану "багато що" змінює. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.
"Іноді, як ви пам'ятаєте, пана [спецпосланця президента США] Віткоффа намагалися тролити, що він до кінця не розуміє, про що говорить. Зверніть увагу, що Джареда Кушнера ніхто не тролить. Оскільки це дуже розумна людина. Я добре пам'ятаю Міністерську конференцію у 2018 році, де він представляв свій план стосовно Близького Сходу. Це надзвичайно розумна людина", – розповів Клімкін.
На думку аналітика, підключення Кушнера до українських питань, яке однозначно відбулось за бажання Трампа, "багато що також змінює".
"Хоча він [Кушнер] намагався [на україно-американських переговорах] в Женеві не потрапляти в об'єктиви: на периферії спокійненько так сів. Але я вважаю, що на розмовах в найближчі дні він буде ключовим гравцем. Оскільки він розуміється, як складати плани. Він дуже стратегічно, дуже системно мислить", – сказав ексміністр.
Повний випуск можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче:
- Bloomberg повідомляло, що Кушнер буде присутній на переговорах з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, також Кушнер та Віткофф представлять мирний план диктатору РФ Путіну.
Коментарі (0)