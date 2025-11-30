"Багато що змінює". Клімкін прокоментував участь зятя Трампа у переговорах про мирний план

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Залучення старшого радника та зятя американського президента Дональда Трампа Джареда Кушнера до переговорів щодо мирного плану "багато що" змінює. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

"Іноді, як ви пам'ятаєте, пана [спецпосланця президента США] Віткоффа намагалися тролити, що він до кінця не розуміє, про що говорить. Зверніть увагу, що Джареда Кушнера ніхто не тролить. Оскільки це дуже розумна людина. Я добре пам'ятаю Міністерську конференцію у 2018 році, де він представляв свій план стосовно Близького Сходу. Це надзвичайно розумна людина", – розповів Клімкін.

На думку аналітика, підключення Кушнера до українських питань, яке однозначно відбулось за бажання Трампа, "багато що також змінює".

"Хоча він [Кушнер] намагався [на україно-американських переговорах] в Женеві не потрапляти в об'єктиви: на периферії спокійненько так сів. Але я вважаю, що на розмовах в найближчі дні він буде ключовим гравцем. Оскільки він розуміється, як складати плани. Він дуже стратегічно, дуже системно мислить", – сказав ексміністр.

Повний випуск можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче: