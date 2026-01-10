The Telegraph: Трамп вважає Путіна перешкодою для миру в Україні. Захоплення танкера було сигналом

Президент США нібито застосовує до Росії підхід із батогом і пряником, але останній нібито вже закінчився

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає диктатора Росії Володимира Путіна "великою перешкодою" для миру в Україні і нібито дедалі більше розчаровується в ньому. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників.

За їхніми словами, рішення Трампа захопити танкер Bella 1/Marinera під прапором Росії і підтримати новий законопроєкт про санкції – сигнали для диктатора РФ про те, що у нього ще менше часу для припинення війни проти України.

"Він використовує метод батога і пряника. І я думаю, що пряник у нього закінчився", – сказав співрозмовник, близький до найближчого оточення Трампа.

Інший співрозмовник заявив, що стратегію Росії на переговорах "два кроки вперед, один назад" дедалі виснажливіша для американського президента.

"Адміністрацію стомлює те, що росіяни використовують цю стратегію... здається, що вони готові, а коли виникають питання, на які, як нам здавалося, вони були б готові, вони або нарощують темпи, або на певний час припиняють переговори", – сказав один із колишніх чиновників Білого дому.

Україна, за його словами, була більше схильна до компромісів. А за словами британського чиновника, російські атаки змінили менталітет Трампа – він став ближчим до європейського погляду на повномасштабну війну.

"Постійна жорстокість Путіна, його мерзенна поведінка і гра в ігри не залишаються непоміченими адміністрацією", – підкреслив чиновник.