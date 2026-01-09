Reuters: США розпочали операцію із захоплення ще одного нафтового танкера

Танкер ходив під фальшивим прапором Східного Тимору й був залучений до транспортування нафти з Венесуели

Судно США (Ілюстративне фото: Henry Chirinos/EPA)

Сполучені Штати розпочали операцію із затримання танкера Olina у Карибському басейні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

За його словами, США проводять операцію із захоплення танкера Olina у Карибському морі неподалік острова Тринідад.

Медіа пише, що це вже п'ята подібна операція щодо перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона щодо контролю за експортом венесуельської нафти.

Співрозмовник в судноплавстві, знайомий з цим питанням, розповів, що танкер Olina, який, згідно з публічною базою даних судноплавства Equasis, плавав під фальшивим прапором Східного Тимору, раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону.

"Система відстеження розташування судна (AIS) востаннє була активна 52 дні тому у винятковій економічній зоні Венесуели, на північний схід від Кюрасао", – повідомила британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.

У січні минулого року США запровадили санкції проти танкера, який тоді мав назву Minerva M, за те, що, за твердженням Вашингтона, він входив до так званого "тіньового флоту" суден, які плавають практично без регулювання та страхування.

Газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних посадовців США повідомила, що американська Берегова охорона вже піднялась на борт танкера. Судно також було залучене у перевезенні російської нафти.

Цей крок, ймовірно, загострить напруженість між Вашингтоном та Москвою через кілька днів після того, як США захопили судно, яке претендувало на захист Росії та супроводжувалось кораблями Військово-морських сил РФ, зазначили журналісти.