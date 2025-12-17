Трамп оголосив про повну блокаду нафтових танкерів Венесуели

Дональд Трамп (Фото: EPA / Aaron Schwartz)

Сполучені Штати Америки запроваджують повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з портів цієї країни. Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Венесуелу зусібіч оточили безпрецедентні за масштабом військово-морські сили, чого в історії Південної Америки ще ніколи не було. І цей тиск тільки посилюватиметься, доки вони не повернуть Сполученим Штатам усю нафту, землю та інші активи, які раніше в нас вкрали", – зазначив він.

Американський лідер звинуватив "незаконний режим" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро" у використанні нафти з "вкрадених нафтових родовищ" для фінансування "тероризму, контрабанди наркотиків та торгівлі людьми".

"Америка не дозволить злочинцям, терористам чи іншим країнам грабувати, погрожувати чи завдавати шкоди нашій країні, і так само не дозволить ворожому режиму забрати нашу нафту, землю чи будь-які інші активи, які мають бути негайно повернуті Сполученим Штатам", – йдеться в повідомленні.

Трамп також заявив про швидке повернення до Венесуели нелегальних мігрантів і злочинців, яких, на його думку, "режим Мадуро" нібито спрямував до США під час попередньої адміністрації.