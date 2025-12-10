Трамп: Ми щойно захопили найбільший за весь час танкер біля Венесуели

Глава Штатів заявив про захоплення судна на тлі посилення тиску США на венесуельський режим

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна захопила танкер поряд з узбережжям Венесуели. Таку заяву він зробив під час публічного заходу, який транслював Білий дім.

"Як ви, мабуть, знаєте, ми щойно захопили танкер біля узбережжя Венесуели, великий танкер, дуже великий. Найбільший, який коли-небудь захоплювали, насправді", – сказав Трамп.

Раніше агенція Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників написала, що американські військові перехопили й захопили підсанкційний танкер біля узбережжя Венесуели.

Неназваний топчиновник адміністрації Трампа сказав, що США здійснили судовий примусовий захід щодо бездержавного судна, яке востаннє пришвартовувалося у Венесуелі.

Державна нафтова компанія цієї країни Petroleos de Venezuela SA та профільні міністерства Венесуели не відповіли на запити журналістів про коментарі.

На тлі новин про захоплення танкера міжнародні ціни на нафту зросли, зокрема марка Brent подорожчала на 0,8% на торгах у Лондоні.

За словами Bloomberg, дії Штатів можуть значно ускладнити експорт нафти з Венесуели, оскільки інші перевізники тепер, ймовірно, будуть менш охоче братися за її перевезення. Більшість венесуельської нафти постачається до Китаю, зазвичай через посередників, і зі значними знижками через ризик санкцій.

Захоплення судна відбулось на тлі того, що американська адміністрація посилила тиск на проросійського диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, якого США звинувачують у керівництві наркоторгівлею. Так, Пентагон здійснив більш ніж 20 ударів по суднах, які, як стверджує Америка, займались наркотрафіком у водах поблизу Венесуели та Колумбії – унаслідок цього було вбито більш ніж 80 підозрюваних.

Трамп неодноразово натякав, що США можуть завдати удару й по суходолу і що "дні [Мадуро] лічені".

