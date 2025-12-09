Трамп прокоментував заяву свого сина про те, що він "відвернеться від України"
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп частково спростував слова свого сина про те, що він, можливо, "відвернеться від України". Відповідний коментар американський лідер дав у інтерв'ю газеті Politico.
Журналістка нагадала, що у неділю Дональд Трамп-молодший на запитання, чи його батько "відвернеться від України" сказав: "Думаю, можливо, так".
"Ні, це не правильно, але це не зовсім і неправильно. Знаєте, вони [українці] повинні грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди", – сказав американський президент.
Він додав, що з Росією "нелегко", але вона має перевагу. Трамп наголосив, що РФ набагато більша й сильніша.
"Я дуже високо оцінюю Україну, дуже високо оцінюю український народ і українських військових за їхню хоробрість, за їхню боротьбу і все це. Але, знаєте, зрештою розмір зазвичай перемагає. А тут – колосальний розмір. Погляньте на цифри. Вони просто шалені", – продовжив президент США.
Трамп повторив своє твердження, що "це війна, якої ніколи б не було, якби я був президентом".
"Мільйони людей загинули. Дуже багато солдатів. Минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів, а також людей, які загинули через ракети, запущені в Київ та інші місця", – додав він.
- 8 грудня Трамп сказав, що "трохи розчарований" тим, що український президент нібито досі не ознайомився з його "мирним планом".
- Того самого дня Зеленський висловив сподівання, що Штати продовжать тиск на Росію та не відмовляться від реалізації програми PURL щодо закупівлі американської зброї для України.
Коментарі (0)