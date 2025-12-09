Трамп прокоментував заяву свого сина про те, що він "відвернеться від України"

Американський президент заявив, що з Росією "нелегко", але вона має перевагу

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп частково спростував слова свого сина про те, що він, можливо, "відвернеться від України". Відповідний коментар американський лідер дав у інтерв'ю газеті Politico.

Журналістка нагадала, що у неділю Дональд Трамп-молодший на запитання, чи його батько "відвернеться від України" сказав: "Думаю, можливо, так".

"Ні, це не правильно, але це не зовсім і неправильно. Знаєте, вони [українці] повинні грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди", – сказав американський президент.

Він додав, що з Росією "нелегко", але вона має перевагу. Трамп наголосив, що РФ набагато більша й сильніша.

"Я дуже високо оцінюю Україну, дуже високо оцінюю український народ і українських військових за їхню хоробрість, за їхню боротьбу і все це. Але, знаєте, зрештою розмір зазвичай перемагає. А тут – колосальний розмір. Погляньте на цифри. Вони просто шалені", – продовжив президент США.

Трамп повторив своє твердження, що "це війна, якої ніколи б не було, якби я був президентом".

"Мільйони людей загинули. Дуже багато солдатів. Минулого місяця вони втратили 27 000 солдатів, а також людей, які загинули через ракети, запущені в Київ та інші місця", – додав він.