Словаччина припиняє фінансову та військову допомогу України

Братислава більше не допомагатиме Києву зброєю та фінансами

Роберт Фіцо (Фото: EPA / Aleksander Kazakov)

Словаччина вирішила припинити військову підтримку України. Про це заявили президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та спікер парламенту Річард Раші після спільної зустрічі в Братиславському замку, пише Aktuality.

Посадовці наголосили, що країна не продовжуватиме надавати Україні військову допомогу, не надсилатиме військовослужбовців і не братиме участі в гарантіях кредиту від Європейської Комісії.

Пеллегріні заявив, що Словаччина повинна мати представника на переговорах "коаліції охочих". Водночас Братислава не продовжуватиме підтримувати Україну військово й не надсилатиме військових.

"Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі", – зазначив Фіцо.