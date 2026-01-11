Словаччина припиняє фінансову та військову допомогу України
Словаччина вирішила припинити військову підтримку України. Про це заявили президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем’єр-міністр Роберт Фіцо та спікер парламенту Річард Раші після спільної зустрічі в Братиславському замку, пише Aktuality.
Посадовці наголосили, що країна не продовжуватиме надавати Україні військову допомогу, не надсилатиме військовослужбовців і не братиме участі в гарантіях кредиту від Європейської Комісії.
Пеллегріні заявив, що Словаччина повинна мати представника на переговорах "коаліції охочих". Водночас Братислава не продовжуватиме підтримувати Україну військово й не надсилатиме військових.
"Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі", – зазначив Фіцо.
- 10 вересня у Єврокомісії висунули ідею "репараційної позики" в розмірі 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів.
- Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступних трьох років – із 2026-го до 2028-го.
- Фіцо неодноразово заявляв, що не підтримуватиме жодного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України для покриття військових витрат на найближчі роки.
