Фіцо обіцяє блокувати репараційний кредит для України: знову каже про "політику миру"

Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на майбутньому засіданні Європейської ради не підтримуватиме жодного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України для покриття військових витрат на найближчі роки. Про це він написав у листі до президента Євроради Антоніу Кошти, текст якого є в розпорядженні LIGA.net.

У листі Фіцо вирішив висловити невдоволення нещодавніми пропозиціями Європейської комісії щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки, включно з використанням заморожених російських активів.

"Я давно та однозначно висловлював свою позицію щодо військового конфлікту в Україні. Військового вирішення цього конфлікту немає, стратегія Європейського Союзу щодо цього конфлікту є неправильною та неефективною, а продовження війни – це не що інше, як безглузде вбивство без зміцнення позиції України в потенційних мирних переговорах", – переконаний Фіцо.

Він заявив, що саме відстоювана ним "політика миру" нібито заважає йому голосувати за пропозиції Єврокомісії, "оскільки виділення десятків мільярдів євро на військові витрати продовжує війну".

"Не кажучи вже про те, що використання заморожених російських активів може безпосередньо поставити під загрозу мирні зусилля США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України", – заявив Фіцо.

Він згадав слова Кошти про те, що засідання Європейської ради може тривати довго.

"Формулюючи чіткі позиції, я хочу виключити будь-яке непорозуміння чи хибне очікування, що тривалість засідання Ради в Брюсселі може змінити мою позицію. Я не можу і не буду під жодним тиском підтримувати будь-яке рішення щодо підтримки військових витрат України, в яких брала б участь Словацька Республіка", – додав він.