Фіцо обіцяє блокувати репараційний кредит для України: знову каже про "політику миру"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на майбутньому засіданні Європейської ради не підтримуватиме жодного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України для покриття військових витрат на найближчі роки. Про це він написав у листі до президента Євроради Антоніу Кошти, текст якого є в розпорядженні LIGA.net.
У листі Фіцо вирішив висловити невдоволення нещодавніми пропозиціями Європейської комісії щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026-2027 роки, включно з використанням заморожених російських активів.
"Я давно та однозначно висловлював свою позицію щодо військового конфлікту в Україні. Військового вирішення цього конфлікту немає, стратегія Європейського Союзу щодо цього конфлікту є неправильною та неефективною, а продовження війни – це не що інше, як безглузде вбивство без зміцнення позиції України в потенційних мирних переговорах", – переконаний Фіцо.
Він заявив, що саме відстоювана ним "політика миру" нібито заважає йому голосувати за пропозиції Єврокомісії, "оскільки виділення десятків мільярдів євро на військові витрати продовжує війну".
"Не кажучи вже про те, що використання заморожених російських активів може безпосередньо поставити під загрозу мирні зусилля США, які безпосередньо розраховують на використання цих ресурсів для відбудови України", – заявив Фіцо.
Він згадав слова Кошти про те, що засідання Європейської ради може тривати довго.
"Формулюючи чіткі позиції, я хочу виключити будь-яке непорозуміння чи хибне очікування, що тривалість засідання Ради в Брюсселі може змінити мою позицію. Я не можу і не буду під жодним тиском підтримувати будь-яке рішення щодо підтримки військових витрат України, в яких брала б участь Словацька Республіка", – додав він.
- 10 вересня у Єврокомісії висунули ідею "репараційної позики" в розмірі 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів.
- Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступних трьох років – з 2026-го до 2028-го.
- У "мирному плані" з 28 пунктів, який спочатку просували США, було запропоновано, щоб $100 млрд заморожених активів РФ було інвестовано в очолювані Штатами зусилля з відновлення й інвестування в Україну. Америка мала отримати 50% прибутку від цього, а Європа повинна була б додати $100 млрд, щоб збільшити обсяг інвестицій для відновлення України.
- 11 грудня у Bloomberg повідомили, що ЄС хоче до кінця тижня схвалити новий механізм блокування активів РФ, щоб уникнути вето Угорщини. Згодом стало відомо, що посли ЄС домовилися про зміни правил, які спрощують зберігання заморожених активів РФ всередині блоку.
Коментарі (0)