Фицо обещает блокировать репарационный кредит для Украины: снова говорит о "политике мира"

Роберт Фицо (Фото: EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящем заседании Европейского совета не будет поддерживать ни одного решения по обеспечению финансовых потребностей Украины для покрытия военных расходов на ближайшие годы. Об этом он написал в письме президенту Евросовета Антониу Коште, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.

В письме Фицо решил выразить недовольство недавними предложениями Европейской комиссии по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы, включая использование замороженных российских активов.

"Я давно и однозначно высказывал свою позицию относительно военного конфликта в Украине. Военного решения этого конфликта нет, стратегия Европейского Союза в отношении этого конфликта является неправильной и неэффективной, а продолжение войны – это не что иное, как бессмысленное убийство без укрепления позиции Украины в потенциальных мирных переговорах", – убежден Фицо.

Он заявил, что именно отстаиваемая им "политика мира" якобы мешает ему голосовать за предложения Еврокомиссии, "поскольку выделение десятков миллиардов евро на военные расходы продлевает войну".

"Не говоря уже о том, что использование замороженных российских активов может напрямую поставить под угрозу мирные усилия США, которые непосредственно рассчитывают на использование этих ресурсов для восстановления Украины", – заявил Фицо.

Он вспомнил слова Кошты о том, что заседание Европейского совета может длиться долго.

"Формулируя четкие позиции, я хочу исключить любое недоразумение или ложное ожидание, что продолжительность заседания Совета в Брюсселе может изменить мою позицию. Я не могу и не буду ни под каким давлением поддерживать любое решение по поддержке военных расходов Украины, в которых принимала бы участие Словацкая Республика", – добавил он.