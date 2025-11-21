Медиа раскрыли все 28 пунктов "мирного плана" Трампа для Украины и России
"Мирный" план, разработанный Соединенными Штатами в консультировании с россиянами предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8. Все 28 пунктов обнародовали Axios и The Telegraph, получив в распоряжение проект плана.
Высокопоставленный чиновник Белого дома признал в комментарии Axios, что этот план "непростой" для Украины, но США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.
Полный план
1. Будет подтвержден суверенитет Украины.
2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.
3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.
4. Между Россией и НАТО при посредничестве Соединенных Штатов будет проведен диалог для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.
5. Украина получит надежные гарантии безопасности.
6. Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.
7. Украина соглашается закрепить в Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а Альянс соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.
8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.
9. Европейские истребители будут размещены в Польше.
10. Гарантии от Штатов:
→ США получат компенсацию за предоставление со своей стороны гарантий;
→ если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;
→ если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены;
→ если Украина безосновательно запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут признаны недействительными.
11. Украина имеет право на членство в Европейском Союзе и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается.
12. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины:
→ создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли (в частности это технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект);
→ Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;
→ совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов (развитие инфраструктуры, добыча полезных ископаемых и природных ресурсов, Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий).
13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:
→ отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае;
→ Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;
→ Россию пригласят снова присоединиться к G8.
14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:
→ $100 млрд замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину;
→ США получат 50% прибыли от этого;
→ Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины;
→ замороженные в Европе средства будут разморожены, а остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах;
→ этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.
15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.
16. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.
17. Соединенные Штаты и Россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договор СНВ-1.
18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной – 50:50.
20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и толерантности к различным культурам и искоренение расизма и предубеждений:
→ Украина введет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языковых меньшинств;
→ обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;
→ вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.
21. Территории:
→ Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в частности Соединенными Штатами;
→ в Херсонской и Запорожской областях будет заморозка вдоль текущей линии соприкосновения и по соответствующей линии будет определяться контроль над территориями;
→ Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
→ украинские войска выведутся из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.
22. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.
23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной перевозке зерна через Черное море.
24. Для решения нерешенных вопросов будет создан гуманитарный комитет:
→ все пленные и оставшиеся тела будут обменяны по принципу "всех на всех";
→ все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены;
→ будет внедрена программа воссоединения семей;
→ будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
25. Через 100 дней в Украине состоятся выборы.
26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.
27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение будут введены санкции.
28. После того как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам для начала выполнения соглашения.
- 20 ноября Зеленский официально получил от США проект нового мирного плана. Сказал, что Киев и Вашингтон будут работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны РФ против Украины.
