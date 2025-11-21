Медиа раскрыли все 28 пунктов "мирного плана" Трампа для Украины и России

Появился полный текст проекта "мирного" плана, предложенного Штатами. Он предусматривает выход ВСУ из Донбасса, сокращение армии и другие уступки

Дональд Трамп (Фото: EPA)

"Мирный" план, разработанный Соединенными Штатами в консультировании с россиянами предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8. Все 28 пунктов обнародовали Axios и The Telegraph, получив в распоряжение проект плана.

Высокопоставленный чиновник Белого дома признал в комментарии Axios, что этот план "непростой" для Украины, но США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

Полный план

1. Будет подтвержден суверенитет Украины.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве Соединенных Штатов будет проведен диалог для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.

7. Украина соглашается закрепить в Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а Альянс соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии от Штатов:



→ США получат компенсацию за предоставление со своей стороны гарантий;

→ если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

→ если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены;

→ если Украина безосновательно запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут признаны недействительными.

11. Украина имеет право на членство в Европейском Союзе и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины:



→ создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли (в частности это технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект);

→ Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;

→ совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов (развитие инфраструктуры, добыча полезных ископаемых и природных ресурсов, Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий).

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

→ отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае;

→ Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

→ Россию пригласят снова присоединиться к G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

→ $100 млрд замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину;

→ США получат 50% прибыли от этого;

→ Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины;

→ замороженные в Европе средства будут разморожены, а остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах;

→ этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. Соединенные Штаты и Россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договор СНВ-1.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной – 50:50.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и толерантности к различным культурам и искоренение расизма и предубеждений:

→ Украина введет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языковых меньшинств;

→ обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;

→ вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

→ Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в частности Соединенными Штатами;

→ в Херсонской и Запорожской областях будет заморозка вдоль текущей линии соприкосновения и по соответствующей линии будет определяться контроль над территориями;

→ Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

→ украинские войска выведутся из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Для решения нерешенных вопросов будет создан гуманитарный комитет:

→ все пленные и оставшиеся тела будут обменяны по принципу "всех на всех";

→ все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены;

→ будет внедрена программа воссоединения семей;

→ будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Через 100 дней в Украине состоятся выборы.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение будут введены санкции.

28. После того как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам для начала выполнения соглашения.