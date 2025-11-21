Медиа раскрыли все 28 пунктов "мирного плана" Трампа для Украины и России
Дональд Трамп (Фото: EPA)

"Мирный" план, разработанный Соединенными Штатами в консультировании с россиянами предусматривает сокращение численности украинских войск, полный выход Вооруженных Сил Украины из Донбасса, замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, возвращение России в G8. Все 28 пунктов обнародовали Axios и The Telegraph, получив в распоряжение проект плана.

Высокопоставленный чиновник Белого дома признал в комментарии Axios, что этот план "непростой" для Украины, но США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

Читайте также
Рубио сломали, Келлог уходит. Заготовки плана капитуляции Украины от команды Трампа

Полный план

1. Будет подтвержден суверенитет Украины.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве Соединенных Штатов будет проведен диалог для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.

Читайте также
План Уиткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

7. Украина соглашается закрепить в Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а Альянс соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии от Штатов:

→ США получат компенсацию за предоставление со своей стороны гарантий;
→ если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;
→ если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены;
→ если Украина безосновательно запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут признаны недействительными.

11. Украина имеет право на членство в Европейском Союзе и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер для восстановления Украины:

→ создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли (в частности это технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект);
→ Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;
→ совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов (развитие инфраструктуры, добыча полезных ископаемых и природных ресурсов, Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий).

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

→ отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае;
→ Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;
→ Россию пригласят снова присоединиться к G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

→ $100 млрд замороженных российских активов будет инвестировано в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину;
→ США получат 50% прибыли от этого;
→ Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины;
→ замороженные в Европе средства будут разморожены, а остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах;
→ этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений этого соглашения.

16. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. Соединенные Штаты и Россия договорятся о продлении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договор СНВ-1.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной – 50:50.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и толерантности к различным культурам и искоренение расизма и предубеждений:

→ Украина введет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языковых меньшинств;
→ обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;
→ вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

→ Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в частности Соединенными Штатами;
→ в Херсонской и Запорожской областях будет заморозка вдоль текущей линии соприкосновения и по соответствующей линии будет определяться контроль над территориями;
→ Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
→ украинские войска выведутся из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Для решения нерешенных вопросов будет создан гуманитарный комитет:

→ все пленные и оставшиеся тела будут обменяны по принципу "всех на всех";
→ все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены;
→ будет внедрена программа воссоединения семей;
→ будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. Через 100 дней в Украине состоятся выборы.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение будут введены санкции.

28. После того как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным пунктам для начала выполнения соглашения.

переговорымирный план