План Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны и сокращение ВСУ до 600 000 – Axios
"Мирный план" президента США Дональда Трампа предусматривает, кроме передачи России Донбасса, создание демилитаризованной зоны между РФ и Украиной и сокращение количества военных до 600 000 человек. Об этом сообщило Axios со ссылкой на проект плана.
"Кроме гарантий безопасности, план из 28 пунктов предусматривает создание демилитаризованной зоны между территорией Украины и контролируемой Россией территорией на востоке", – говорится в публикации.
Согласно проекту плана, Россия получит под свой контроль весь Донбасс, а линии контроля в Херсонской и Запорожской областях останутся в основном замороженными.
Документ также предусматривает отсутствие на территории Украины войск НАТО. Планом предусматривается численность Вооруженных Сил Украины в размере 600 000 военнослужащих. Это меньше, чем нынешние 800 000 – 850 000, но больше, чем было в мирное время, когда армия составляла около 250 000. Ранее издание The Economist сообщало о сокращении ВСУ на 40% от текущего количества.
- 20 ноября NBC News сообщил, что Трамп одобрил новый 28-пунктный план завершения войны России против Украины. Он якобы предусматривает отказ Украины от оккупированных территорий и части вооружения.
- В тот же день план получил Зеленский. Он заявил, что работать над планом будет не только Украина и США, но и партнеры.
- 21 ноября Axios сообщило, что план предусматривает гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО минимум на 10 лет.
