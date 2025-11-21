План Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны и сокращение ВСУ до 600 000 – Axios

Согласно "мирному плану", между Украиной и РФ должна быть демилитаризованная зона, а численность ВСУ будет меньше нынешней

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: ЕРА)

"Мирный план" президента США Дональда Трампа предусматривает, кроме передачи России Донбасса, создание демилитаризованной зоны между РФ и Украиной и сокращение количества военных до 600 000 человек. Об этом сообщило Axios со ссылкой на проект плана.

"Кроме гарантий безопасности, план из 28 пунктов предусматривает создание демилитаризованной зоны между территорией Украины и контролируемой Россией территорией на востоке", – говорится в публикации.

Согласно проекту плана, Россия получит под свой контроль весь Донбасс, а линии контроля в Херсонской и Запорожской областях останутся в основном замороженными.

Документ также предусматривает отсутствие на территории Украины войск НАТО. Планом предусматривается численность Вооруженных Сил Украины в размере 600 000 военнослужащих. Это меньше, чем нынешние 800 000 – 850 000, но больше, чем было в мирное время, когда армия составляла около 250 000. Ранее издание The Economist сообщало о сокращении ВСУ на 40% от текущего количества.