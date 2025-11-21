Axios: "Мирный план" предусматривает гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО
"Мирный план" президента США Дональда Трампа для Украины включает гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО, которые обязывают США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все трансатлантическое сообщество. Об этом сообщило Axios со ссылкой на проект документа, высокопоставленного представителя Белого дома и еще одного собеседника.
"План Трампа требует болезненных уступок от Украины, но он также содержит беспрецедентное обещание", – говорится в публикации издания.
В документе из 28 пунктов, который министр армии США Дэн Дрисколл передал президенту Владимиру Зеленскому записано, что "Украина получит надежные гарантии безопасности".
В проекте говорится, что любое будущее "значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества" и США и их союзники отреагируют соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.
Документ предусматривает подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. Гарантия безопасности будет действовать в течение 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что предложение необходимо обсудить с европейскими партнерами и оно еще может измениться. Он добавил, что администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.
В Белом доме подтвердили, что Россию проинформировали о проекте, но неясно, нужна ли подпись российского диктатора Владимира Путина.
Неназванный американский чиновник считает, что такие гарантии являются "большой победой" для Зеленского и долгосрочной безопасности Украины. В то же время предложение требует от Киева согласиться на большие территориальные уступки, чем нынешняя линия контроля РФ, а также на возвращение России в международное сообщество со снятием санкций и амнистией.
- 20 ноября стало известно, что Трамп одобрил новый 28-пунктный план завершения войны России против Украины. Он якобы предполагает отказ Украины от территорий и части оружия, а также сокращение численности ВСУ до 40% от текущей.
- Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что ни один мирный план не может обсуждаться без участия Украины и Европы.
- В тот же день план получил Зеленский. Он заявил, что над новым американским мирным планом будут работать не только Украина и США, но и европейские и другие партнеры.
