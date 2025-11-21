Axios: "Мирный план" предусматривает гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО

В рамках плана Трампа Украина может получить 10-летние гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО по совместной обороне от нападения

НАТО (Фото: EPA)

"Мирный план" президента США Дональда Трампа для Украины включает гарантии безопасности по образцу пятой статьи НАТО, которые обязывают США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все трансатлантическое сообщество. Об этом сообщило Axios со ссылкой на проект документа, высокопоставленного представителя Белого дома и еще одного собеседника.

"План Трампа требует болезненных уступок от Украины, но он также содержит беспрецедентное обещание", – говорится в публикации издания.

В документе из 28 пунктов, который министр армии США Дэн Дрисколл передал президенту Владимиру Зеленскому записано, что "Украина получит надежные гарантии безопасности".

В проекте говорится, что любое будущее "значительное, преднамеренное и длительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества" и США и их союзники отреагируют соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.

Документ предусматривает подписи Украины, США, ЕС, НАТО и России. Гарантия безопасности будет действовать в течение 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что предложение необходимо обсудить с европейскими партнерами и оно еще может измениться. Он добавил, что администрация Трампа рассматривает предложенные гарантии безопасности как "большую победу" для Зеленского и для долгосрочной безопасности Украины.

В Белом доме подтвердили, что Россию проинформировали о проекте, но неясно, нужна ли подпись российского диктатора Владимира Путина.

Неназванный американский чиновник считает, что такие гарантии являются "большой победой" для Зеленского и долгосрочной безопасности Украины. В то же время предложение требует от Киева согласиться на большие территориальные уступки, чем нынешняя линия контроля РФ, а также на возвращение России в международное сообщество со снятием санкций и амнистией.

СПРАВКА Статья пятая Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. В случае такого нападения все государства-члены обязаны оказать помощь атакованной стороне, используя любые необходимые действия – даже применение вооруженной силы. Статья пятая Североатлантического договора предусматривает принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех. В случае такого нападения все государства-члены обязаны оказать помощь атакованной стороне, используя любые необходимые действия – даже применение вооруженной силы.